بعد إنهاء خدمة 1070 معلما.. بركات يطالب بفصل المنتمين فكريا لجماعة الإخوان من وظائفهم.. وبرلمانيون يدعون المواطنين للإبلاغ عناصر الإرهابية لتطهير الدولة منهم

العوضى: لا يعملون لصالح الوطن ويجب فصلهم

بركات: يجب فصل المنتمين فكريا لجماعة الإخوان من التعليم

وكيل لجنة دفاع البرلمان يدعو المواطنين للإبلاغ عن المنتمين للجماعات الإرهابية





كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عن توقيع وزير التربية و التعليم قرار الفصل الخاص ب 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة وأن بعض المعلمين الذين تقرر فصلهم ، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قبل أن يتم اتخاذ القرار بفصلهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد وأن هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على حماية الطلاب من أي أفكار متطرفة يتم محاولة بثها في نفوسهم من جانب أعداء الوطن.





فى البداية طالب النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطهير الوزارة من كافة العاملين بها والمنتمين فكريا لجماعة الإخوان الإرهابية حتى ان لم تتم إدانتهم قضائيا معقبا:" كلنا بنكون عارفين المنتمين للإخوان ولو سألت حد عن عدد من الأشخاص يكشف الإخوانى من الوطنى.





وأكد فايز بركات خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"تأييده لقرار وزارة التعليم بفصل 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة بعد إدانتهم بأحكام قضائية، معقبا:" الخطوة القادمة يجب ان يتم فصل المنتمون فكريا أيضا".





وأضاف عضو لجنة التعليم: كافة المنتمين للجماعة الارهابية تواجدهم يمثل خطرا كبيرا خاصة بالوزارات الخدمية مثل وزارة التعليم.





ومن جانبه قال العميد اشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، ان الدولة المصرية تمر بمرحلة استثنائية، وتواجه حرب ومؤامرات شرسة خارجية وداخلية من أتباع الجماعات الارهابية لا تتحملها أى دولة أخرى على مستوى العالم.





وأضاف اشرف جمال خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أنه فى ظل الحرب من الخارج فإنه على الدولة تطهير نفسها من الخونة الذين تمردوا على الوطن وترابه فى الداخل لا سيما الذين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا على ضرورة فصل أى عنصر تابع ومنتمي للجماعات المحظورة تثبت إدانتها من قبل القضاء.





ودعا وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال تعليقه على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن فصل 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة، المواطنين الشرفاء انطلاقا من دورهم فى تطهير الوطن من العناصر الخائنة بإبلاغ الجهات المسئولة عنهم، على أن تتولى النيابة التحقيق وتفصل فى امر المبلغ عنه.





فى سياق متصل قال اللواء أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن فصل 1070 معلما من المنتمين للجماعات المحظورة جاء متأخر، مؤكدا أن أى عنصر يعمل بأى وظيفة حكومية تابع لجماعة الإخوان الإرهابية لن يعمل لصالح الدولة.





وأكد اللواء أحمد العوضى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية الموظفين بوزارة التربية والتعليم خطر على الأجيال القادمة، معقبا: "طالما صدرت أحكام ضد أى موظف بأى وزارة وثبت بالدلائل إدانته قضايا الإرهاب يجب أن يتم فصله عن العمل فورا.



