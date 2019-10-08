اليوم.. بدء الدراسة بالتربية الرياضية والفنية بجامعة الأزهر بعد انتهاء اختبارات القبول

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، عن بدء الدراسة لطلاب الفرقة الأولى، من طلاب التربية الرياضية والتربية الفنية، اليوم الثلاثاء، والذين تم إجراء الاختبارات لهم وتقدموا بالملف لشئون الطلاب بعد عمل الكشف الطبي لتمييز الألوان.



وأوضحت الكلية أنه تم توزيع جميع الطلاب على الشعب المختلفة وتم إعداد القوائم وإعلانها أمس الاثنين، مناشدة الطلاب بالالتزام بالحضور طبقا للجدول الدراسي المعلن بمدخل الكلية.



وتابعت: وعلى الطلاب الذين تخلفوا عن حضور اختبار القدرات سرعة التوجه للقسم لإجراء الاختبار قبل نهاية الأسبوع الجاري وفي حالة تغيبهم سيتم حصر الأسماء وتقديمها لإدارة الكلية واعتبارهم غير راغبين في الالتحاق بالقسم وإرسال الأسماء لمكتب التنسيق لترشيحهم للكليات المتاحة لهم وبها أماكن شاغرة.



وأوضحت أن غياب الطالب الذي نجح في الاختبارات يؤثر سلبا على درجات اعمال السنة والعملي التي تمثل من ٤٠ إلى ٥٠ ٪ لمواد التخصص العملية و ٢٠ ٪ للمواد النظرية ونسبة الغياب المسموح بها 25٪ من إجمالي حضور المحاضرات والتدريبات العملية وبعدها يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان النهائي.