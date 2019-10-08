السياحة: تواصل وتنسيق دائم مع المؤسسات الدولية لتطوير القطاع

واستضاف صندوق النقد الدولي يوليو الماضى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لعرض الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها مصر فى قطاع السياحة المصري وكيفية تعميمها لتطبق فى دول أخرى.





وأكدت الوزيرة خلال المناقشات ضرورة نظر صندوق النقد الدولي لقطاع السياحة على أنه ليس مجرد رقم فى ميزان المدفوعات وإنما عنصر أساسي فى الصادرات الخدمية للدول الأعضاء بالصندوق.





كشف تقرير وزارة السياحة عن الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع مع المؤسسات الدولية أنها على تواصل دائم وفعال مع منظمة السياحة والمجلس العالمي للسياحة والسفر ومنتدى الاقتصاد العالمي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب منظمة التجارة العالمية، وذلك لتبادل الخبرات والتعاون فى مجالات التنمية السياحية المستدامة، وهو ما يعتبر أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى.واستضافت مصر ممثلة فى وزارة السياحة لعامين متواليين، اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وذلك فى دورتها 44 و45 فى شرم الشيخ عام 2018 والقاهرة 2019، وأقيمت الاجتماعات هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يومي 24 و25 مارس 2019.وشاركت وزارة السياحة فى العديد من المحافل الدولية الهامة، ومنها منتدى السياحة العالمى فى مدينة لوزيرن السويسرية فى مايو الماضي، حيث شاركت وزيرة السياحة فى جلسة نقاشية مغلقة فى مركز أبحاث المنتدى حول دور الابتكار والتحول الرقمي فى صناعة السياحة ضمن مجموعة مختارة من المستثمرين وصناع القرار السياحى فى العالم، فضلا عن المشاركة فى جلسة طارئة حول الوضع فى سريلانكا بعد الحادث الإرهابى الذى تعرضت له، حيث اختار منتدى السياحة العالمي مصر كنموذج لمواجهة الأزمات والتغلب عليها والخروج منها أكثر صلابة، إلى جانب مشاركة الوزيرة كمتحدثة رئيسية فى جلسة تحت عنوان "التنوع: الدافع للابتكار التكنولوجي والاندماج"، تناولت الحديث عن التنوع فى صناعة السياحة ومواكبة الاتجاهات الحديثة وأهمية الاندماج وتمكين المرأة للمشاركة فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى الحديث عن العمالة الموهوبة فى قطاع السياحة وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها.وشاركت وزارة السياحة فى الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر فى مدينة أشبيلية بإسبانيا فى أبريل الماضي، وقد فازت مصر خلالها بجائزة الريادة الدولية فى السياحة تقديرا لجهود الدولة المصرية فى تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى الذى وضعته الحكومة على رأس أولوياتها.كما شاركت وزيرة السياحة فى عدد من اللقاءات الثنائية ولقاءات مع رئيس الوزراء والوفد المصرى فى منتدى الاقتصاد العالمى بـ دافوس يناير الماضى، وتم عقد لقاء مع رئيس وزراء الأردن وأرمينيا، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية التى تعمل فى مجال السياحة الأوروبية للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركات هواوي.كما شاركت وزارة السياحة فى جلسة نقاشية لمؤسسة التمويل الدولية مع ممثلى البنك الدولى في واشنطن لاستعراض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة فى مصر، وخلال المناقشات أكت وزيرة السياحة أن تمويل قطاع السياحة من المؤسسات المالية العالمية لا يزال ضعيفا للغاية.وشاركت وزيرة السياحة فى جلسة حوارية بمنظمة التجارة العالمية بجنيف نظمتها منظمة السياحة العالمية فى يوليو الماضي، وطالبت بزيادة التمويل والدعم للسياحة من المؤسسات الدولية فى أجندة 2030.كما عقدت وزيرة السياحة اجتماعا موسعا مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية IFC ومجموعة البنك الدولي فى يوليو الماضى لمناقشة أوجه تعزيز التعاون بين وزارة السياحة ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي نحو دور مؤسساتهم فى تشجيع المشاريع المستدامة فى البلدان النامية الأعضاء بها.وقام الجانب الصينى بدعوة مصر كضيف شرف فى المعرض التجارى الاقتصادى الأفريقى الصينى الأول بالصين يونيو الماضى، وشاركت وزيرة السياحة بناءً على تكليفها من قبل رئاسة مجلس الوزراء لتمثيل مصر.كما قامت وزارة السياحة بإعداد استراتيجية لدعم وتنمية السياحة العربية والتى تمت بناءً على تكليف من المجلس الوزارى العربى للسياحة فى دورته الحادية والعشرين، والذى ترأسته مصر فى ديسمبر الماضى بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.كما نظمت وزارة السياحة المنتدى الأول للسياحة الميسرة فى المنطقة العربية، والذى أقيم فى القاهرة يونيو الماضى تحت رعاية الوزارة وجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة ومنظمة العمل الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.