عمرو أديب: فيلم الممر عمل حالة للناس تدرس.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب إن المصريين ليلة أمس ناموا افضل بكثير من شهور ماضية بسبب "فيلم الممر" مؤكدا أن الفيلم عمل حالة للناس تدرس.



وأضاف مقدم برنامج الحكاية اللي عمله فيلم الممر أنه خلى كل مصري يشعر بالفخر والعزة والقوة مشيرا إلى أنه فيلم شجاع وصف بشكل كبير العدو الإسرائيلي لمصر خلال تلك الفترة.



وتابع مقدم برنامج الحكاية أن الفيلم تحدث عن عظمة الجيش المصري والفيلم بفريق العمل قدروا يقلبوا الدنيا.



وأشار مقدم برنامج الحكاية أن مصر ايه غير فكر وعقل وحضارة وفن وإعلام فهذه الأشياء هي الثروة المصرية الحقيقية.