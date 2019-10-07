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تعليم

التعليم تنشر فيديو عن رؤية مصر للتعليم والتعلم والمعرفة منذ 70 عامًا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:29 م
ياســـمين بدوي
نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديو يكشف رؤية مصر للتعليم والتعلم والمعرفة منذ ٧٠ عامًا.

ويستعرض هذا الفيديو بعض خواطر العالم الجليل عباس محمود العقاد، والتي كتبها في مقال منذ سبعين عامًا، عن التعليم والتعلم والمعرفة.

وقال الوزير : لعلنا نتأمل في هذه الكلمات ونتذكر أن التعليم المصري في عام ١٩٤٩ ، أفرز نوابغ الفكر العربي ومن بينهم الأستاذ العقاد نفسه و لم يكن هو نفسه راضيًا عن التعليم انذاك!

وأضاف قائلا: لعلنا نتفق جميعًا على ضرورة أو حتمية التغيير بعد أن مضت سبعة عقود تدنت فيها جودة التعليم إلى أدنى المستويات ، وزادت فيها الأعداد بأرقام هائلة ، ولهذا قامت الدولة المصرية بإطلاق "المشروع القومي لتطوير التعليم المصري" واللذي من خلاله نقوم ببناء "نظام تعليم جديد" منذ رياض الأطفال وقد وصل إلى الصف الثاني الابتدائي وكذلك نقوم بتغيير أساليب التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية ونطور "بنك المعرفة المصري" كمنصة للتعلم والمعرفة والبحث العلمي.
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