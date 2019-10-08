نجوم الفن المصري يسيطرون على العروض المسرحية بموسم الرياض.. شاهد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الخطة التفصيلية لموسم الرياض 201‪9 بالمملكة العربية السعودية الذي سيفتتح خلال الأيام القليلة القادمة.



ويسيطر نجوم الفن المصريين على الأعمال الدرامية والمسرحية علي بموسم الرياض الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.



ويقدم الفنان أحمد عز بالاشتراك مع روبي مسرحية علاء الدين المليئة بالمغامرات التشويقية وتقدم من يوم "12 الي 15 " ديسمبر، كما ويقدم الفنان أحمد مكي مسرحية بشخصية حزلقوم تقدم من يوم "27 الي 30" نوفمبر، كما ويقدم الفنان محمد هنيدي أكبر مسرحية كوميدية مع الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي بعنوان 3ايام في الساحل، والي المسرحية التاريخية الأكبر بالعرض ويقدمها الفنان الكبير يحيى الفخراني بداية من "6 الى 9" نوفمبر.



كما ويشارك الفنان أشرف عبد الباقي بـ مسرحية جريمة في المعادي بأعضاء فرقته الجديدة وتقدم من يوم "13 إلى 16" نوفمبر.



ويعد موسم الرياض هو الفاعلية الأكبر من نوعها بالوطن العربي كأكبر موسم ترفيهي بالشرق الاوسط و يشمل علي عروض حماسية من الاكشن لخفة اليد للحياة البرية ومطاعم ومقاهي وماركات عالمية هذا غير عروض السيارات والمزاجات الفاشن والالعاب والحفلات الشرقية والاجنبية والتراث والفن الاصيل من أقصى الشرق للغرب لعمق المملكة العربية السعودية.



