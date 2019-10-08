لو حاطوا حد في دماغهم يجيبوه الأرض..عمرو أديب يبرز سخرية المصريين من إعلام الإخوان.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المصريين شعب جبار في الضحك وسلاحه السخرية، خاصة أن الجانب الآخر "دمه تقيل"، مؤكدا أنه ظهر خلال اليومين الماضيين فكرة عبقرية وهي السخرية من الإخوان والقنوات المعادية للدولة المصري بفكرة ماذا لو قامت حرب أكتوبر وقناه الجزيرة موجودة.





وعرض مقدم برنامج الحكاية بعض من الصور الساخرة من إعلاميين الإخوان فقناه الجزيرة كانت لتقول "لا صحة للأنباء التى تحدثت عن عبور الجيش المصري للقناه" وأيضا " الجيش المصري يهاجم الإسرائيليين فى بسيناء يوم عيدهم دون رحمة دون احترام للمشاعر المقدسة"





وتابع مقدم برنامج الحكاية عرضه للصور الساخرة ومنها "الطيران المصري يقصف عدد من المستوطانات اليهودية بسيناء ويقتل النساء والاطفال" و "استسلام معظم تشكيلات الجيش الثالث بعد حصارهم من قبل القوات الاسرائيلية".





واستكمل مقدم برنامج الحكاية عرض الصور الساخرة ومنها "خراطيم المياه وتدمير خط بارليف دونت ميكس" و "حصون خط بارليف المنيع لم تسقط فى يد الجيش المصري".



