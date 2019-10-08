حبس تاجر مخدرات لحيازته حشيش وأسلحة فى باب الشعرية

قررت النيابة العامة حبس تاجر مخدرات 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته كمية من الحسشس فى باب الشعرية.



البداية أثناء مرور ضباط من وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بشارع درب الاقماعية دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.



بتفتيش السيارة عثر بداخلها على طبنجة صوت وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت ونصف كيلو حشيش ومبلغ مالي 7200 جنيه وسلاح ابيض " كتر " و3 هاتف محمول .



واعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع , والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

