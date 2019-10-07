إتش بي تسرح 500 عامل من شركتها

كشف مسؤولون بشركة اتش بي لتصنيع الحواسب الشخصية والطابعات عن أنه من المتوقع تسريح نحو 500 موظف في الهند كجزء من خطة إعادة الهيكلة العالمية للشركة.





ووفقا لصحيفة ايكونوميست تايمز الهندية قال مسؤولون الشركة الأسبوع الماضي إنها ستسرح ما بين 7000 و 9000 موظف على مستوى العالم بحلول عام 2022 كجزء من إعادة هيكلة العمليات التي تهدف إلى خفض التكاليف.





وأوضح أشخاص على دراية بخطط HP في الهند ومحللين للصحيفة الهندية بأن الشركة ستتأثر في الهند بخطة التوفير في التكاليف ، ونمو أجهزة الكمبيوتر الشخصية سيتباطأ في البلاد .





كما لم تكشف HP حتي الآن عن عدد الوظائف الشاغرة في الهند.





وقال كريس لاكشميكانث ، الرئيس التنفيذي لشركة The Head Hunters India ، على الرغم من أن الهند هي مجال التركيز لشركة HP ، إلا أن الفريق الهندي سوف سيواجه تأثير كبير جراء الإجراء العالمي.



