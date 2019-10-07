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أخبار العالم

مسؤول بإدارة ترامب يوضح حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:48 م
قوات أمريكية في سوريا
قوات أمريكية في سوريا
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قسم الخارجي
ذكر مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تسحب قواتها من سوريا وإنما تنقل عسكرييها المنتشرين شمال البلاد إلى قواعد أخرى في الأراضي السورية، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح أنه لن يكون هناك انسحاب من سوريا وأن ما بين 50 إلى 100 جندي سيعاد نشرهم داخل سوريا.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا. وأضاف "أوضحنا للأتراك بأنه لا يجب أن يراق دم أي أمريكي في أي عمليات عسكرية ".

وتابع "تركيا ستكون مسؤولة عن أمن المدنيين وعن تقديم أي مساعدات إنسانية".
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