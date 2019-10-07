موجز الرياضة.. بفرمان من فايلر رحيل هذا اللاعب من الأهلي.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين،" 7-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:
ننشر أسماء الثلاثي المقترح للانضمام لجهاز الزمالك الفني
عرض مسؤولو نادي الزمالك أسماء الثلاثي طارق يحيى ومحمد صلاح وعصام مرعي نجوم القلعة البيضاء السابقين على الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لضم أحدهم في منصب المدرب العام للفريق والتواجد في الجهاز المعاون للمدرب الصربي.
عمرو الجنايني يزور معسكر منتخب مصر.. تعرف على السبب
زار عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم في أحد فنادق القاهرة.
أحمد حسن: قائمة منتخب مصر منطقية وينقصها لاعب واحد .. تعرف عليه
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن قائمة منتخب مصر التي أعلنها المدير الفني حسام البدري "منطقية".
بفرمان من فايلر.. رحيل هذا اللاعب من الأهلي.. تفاصيل
قالت الإعلامية فرح علي إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تمسك بتواجد الثنائي جونيور أجايي وعلي معلول داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة .
الكاف يحسم الجدل حول تصويت الخطيب فى أزمة الزمالك وبطل السنغال
أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار حول تصويت محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي غدا فى حسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر إقامتها بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
مفاجأة للقطبين .. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك
استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة المقبلة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بدون جمهور.
رضا عبدالعال: صالح جمعة مهدد بالانتقال إلى الشرقية للدخان
علق رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق على استبعاد صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي من قائمة الفريق بالمباريات حتى الآن، وطالبه بالالتزام والمشاركة بجدية في التدريبات حتى يقنع المدير الفني للفريق بإمكانياته وأحقيته في اللعب.
ننشر أسماء الثلاثي المقترح للانضمام لجهاز الزمالك الفني
عرض مسؤولو نادي الزمالك أسماء الثلاثي طارق يحيى ومحمد صلاح وعصام مرعي نجوم القلعة البيضاء السابقين على الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لضم أحدهم في منصب المدرب العام للفريق والتواجد في الجهاز المعاون للمدرب الصربي.
عمرو الجنايني يزور معسكر منتخب مصر.. تعرف على السبب
زار عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم في أحد فنادق القاهرة.
أحمد حسن: قائمة منتخب مصر منطقية وينقصها لاعب واحد .. تعرف عليه
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن قائمة منتخب مصر التي أعلنها المدير الفني حسام البدري "منطقية".
بفرمان من فايلر.. رحيل هذا اللاعب من الأهلي.. تفاصيل
قالت الإعلامية فرح علي إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تمسك بتواجد الثنائي جونيور أجايي وعلي معلول داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة .
الكاف يحسم الجدل حول تصويت الخطيب فى أزمة الزمالك وبطل السنغال
أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار حول تصويت محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي غدا فى حسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر إقامتها بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
مفاجأة للقطبين .. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك
استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة المقبلة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز بدون جمهور.
رضا عبدالعال: صالح جمعة مهدد بالانتقال إلى الشرقية للدخان
علق رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق على استبعاد صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي من قائمة الفريق بالمباريات حتى الآن، وطالبه بالالتزام والمشاركة بجدية في التدريبات حتى يقنع المدير الفني للفريق بإمكانياته وأحقيته في اللعب.