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رياضة

جريت على الدائري.. حسين الشحات يكشف كواليس خناقته في بشتيل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:49 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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نور عادل
كشف حسين الشحات، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس خناقته في بشتيل، عندما كان لاعبا في نادي الشرقية للدخان.

وقال حسين الشحات في حوار أجراه للحساب الرسمي لقناة يوتيوب النادي الأهلي أنه عندما كان لاعب في الشرقية للدخان كان لديه مواجهة مهمة أمام فريق بشتيل في بشتيل.

وأضاف حسين الشحات:" كنا ننافس على التأهل لدورة الترقي،بينما يصارع بشتيل على الهبوط لدوري الدرجة الثالثة حال خسارته تلك المباراة".

وأردف:" انتهت المباراة بفوزنا، وانقلبت المباراة إلى ساحة معركة، واضطررنا إلي قفز سور الملعب، والجري على الطريق الدائري بأحذية اللعب، وكان مشهد مضحك للغاية".
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