Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس طالب ثانوي قتل شقيقته خنقا لمعايرته برسوبه

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:36 ص
تجديد حبس طالب ثانوي
تجديد حبس طالب ثانوي
Advertisements
رامى المهدى
جدد قاضي المعارضات حبس طالب ثانوي 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقته خنقا بملاءة سرير بعد معايرتها له برسوبه.

وكانت وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة.

وكشفت التحريات لمباحث الجيزة عن ملابسات قتل طفل لشقيقته بميدان الجيزة، حيث تبين أنه تشاجر معها لنعتها الدائم له بأنه "فاشل" فتخلص منها بخنقها.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم زياد 17 سنة طلب بالصف الثالث الثانوي مدرسة الاورمان بنين قام بقتل شقيقته نوران ١٤ سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بعدما تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة بالجيزة.

انتقلت قوات مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.

وأشار الفحص المبدئي، إلى أن المتهم خنق شقيقته بـ"ملاءة سرير" لمعايرتها لها برسوبه في مادة دراسية وتلقيبه بـ "الفاشل" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملاءة سرير.. طفل بالإعدادي يخنق شقيقته في ميدان الجيزة

بتقوله يا فاشل.. طفل يقتل شقيقته في الجيزة

عايرته برسوبه.. حبس طالب ثانوي قتل شقيقته خنقا بالجيزة

أخبار الحوادث .. 7 يخطفون صاحب شركة بدمنهور لطلب فدية 50 ألف دولار .. أمن الجيزة يسقط 43 متهما في مداهمات بؤر الإجرام

كلمة حولت مراهق من متفوق لـ مجرم.. لماذا قتل زياد شقيقته في الجيزة

ترشيحاتنا

جريت على الدائري.. حسين الشحات يكشف كواليس خناقته في بشتيل

نائبة كويتية تقترح ترحيل الوافدين وأسرهم.. تفاصيل

الكرة المصرية تفتقد القدوة .. أحمد حسن: هذه أسباب توتر علاقتي بجمهور الأهلي

طريقة عمل الثومية في المنزل بأسهل الخطوات

تحرك عاجل من السعودية بعد استغلال مجهولين اسم الخارجية في النصب والاحتيال

تجديد حبس طالب ثانوي قتل شقيقته خنقا لمعايرته برسوبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

ريهام حجاج تتألق بـ إطلالة كاجوال برفقة أصدقائها

انتبهي.. 3 علامات تكشف فساد اللحم.. صور