اخبار التوك شو.. أحمد موسى: شوية صراصير في الجزيرة يتحدثون عن الجيش المصري .. سر اختيار جماعة الإخوان الإرهابية لـ يوم 6 أكتوبر لاغتيال السادات

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
سر اختيار جماعة الإخوان الإرهابية لـ يوم 6 أكتوبر لاغتيال السادات
ال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر المناسبات الوطنية والدينية يوما من أجل تنفيذ عملياتهم الإرهابية وهذا في تكوين هذه الجماعة.
وأضاف النمنم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تختار يوم الجمعة لتنفيذ عمليات إرهابية في توقيت الصلاة، وهذا نهج لدى التنظيم الإرهابي كي ينشروا حالة من الفوضى وترويع وصدمة لدى الشعب.
وتابع:" جماعة الإخوان الإرهابية اختارت ذكرى الاحتفال بنصر اكتوبر في السادس من اكتوبر لاغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات من اجل ترويع المصريين وتنفيذ عملية الاغتيال على مرأى ومسمع من العالم بأكمله".
ترامب لـ أردوغان: لو اتحركت في شمال سوريا هقطع إيدك
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد تركيا بتدمير وهدم الاقتصاد التركي مثلما حدث سابقًا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن "ترامب"، قال في تغريدة له، :" كما قلت بقوة سابقا، وللتذكير فقط، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة والتي لا تضاهى، تجاوزا للحدود، سأدمر وأطمس اقتصادها بالكامل (وقد فعلت ذلك سابقا)، يجب عليها وعلى أوروبا والآخرين، التكفل برقابة أسرى مقاتلي داعش وعائلاتهم".
وتابع: "ترامب بيقول لـ أردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم أن البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم تعد أكبر بوابة فى الوطن العربي، مؤكدا أن الإعلان عن الاحتياجات والوظائف يكون عن طريق البوابة والمدارس تحتاج إلى 330 ألف معلم لسد العجز.
وأضاف نائب وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الوزارة قامت بإنشاء بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين، يتم افتتاحها رسميا الأربعاء القادم في تمام الثانية عشرة ظهرًا ، وسيتاح عليها كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم لـ المسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين، مشيرًا إلى أن التقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.
محمد جمعة لمنتقدي «الممر»: لا يوجد أي عمل فني خالٍ من العيوب
قال الفنان محمد جمعة، إن مشاركته في فيلم "الممر" جاء بعد ترشيح من قبل مخرج ومنتج العمل، موضحا أنه يفتخر دومًا بأنه عّمل مع المخرج شريف عرفة كون العمل معه حلما بالنسبة له.
وأضاف "جمعة" ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن ظهوره في العمل من خلال دور "أبو رجيبه" وهو شاب سيناوي وإتقانه، لتجسيد تلك الشخصية جاء بسبب وجود مصحح لهجة سيناوي قام بتدريبه لمدة 6 أشهر.
تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في فيلم الممر
قال الفنان أحمد رزق، إن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.
وأضاف الفنان أحمد رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " on e "، أن الشعب شعر بقيمة الجيش المصري، مشيرًا إلى أن توقيت ظهور الفيلم على شاشات التلفزيون كان مناسبًا جدًا نظرا إلى احتياجنا إلى الوقوف وراء الجيش المصري.
وأشار أحمد رزق إلى أن شخصية "إحسان" ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار
المناهج بها مصائب سوداء.. التعليم: مستمرون في تطهير الوزارة من عناصر الجماعات الإرهابية
ال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن معظم المفصولين منتمون إلى جماعات إرهابية وعليهم أحكام قضائية ويتبعون أفكارا متطرفة، وصدق وزير التعليم بإنهاء وفصل 1070 معلما من الوزارة .
وأضاف محمد عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "نعمل على تطهير وزارة التربية والتعليم من أي عناصر متطرفة يتبعون جماعات إرهابية".
وتابع محمد عمر "التعليم شيء خطير ولابد أن نكون على يقين من أن المعلم محب للدولة المصرية ولا ينتمي لأي انتماءات دينية ولابد ان يكون المعلم أمين على أبنائنا".
أحمد موسى: شوية صراصير في الجزيرة يتحدثون عن الجيش المصري
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة القطرية تعمل على هدم مصر وضد جيشنا، مضيفا "صراصير الجزيرة تتحدث عن جيش مصر".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أن القوات المسلحة المصرية ليست مرتزقة مثل المتواجدة في قطر".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى "نحن نشهد أفضل علاقة بين القوات المسلحة والشعب بداية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي".
سر اختيار جماعة الإخوان الإرهابية لـ يوم 6 أكتوبر لاغتيال السادات
ال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر المناسبات الوطنية والدينية يوما من أجل تنفيذ عملياتهم الإرهابية وهذا في تكوين هذه الجماعة.
وأضاف النمنم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تختار يوم الجمعة لتنفيذ عمليات إرهابية في توقيت الصلاة، وهذا نهج لدى التنظيم الإرهابي كي ينشروا حالة من الفوضى وترويع وصدمة لدى الشعب.
وتابع:" جماعة الإخوان الإرهابية اختارت ذكرى الاحتفال بنصر اكتوبر في السادس من اكتوبر لاغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات من اجل ترويع المصريين وتنفيذ عملية الاغتيال على مرأى ومسمع من العالم بأكمله".
ترامب لـ أردوغان: لو اتحركت في شمال سوريا هقطع إيدك
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد تركيا بتدمير وهدم الاقتصاد التركي مثلما حدث سابقًا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن "ترامب"، قال في تغريدة له، :" كما قلت بقوة سابقا، وللتذكير فقط، إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة والتي لا تضاهى، تجاوزا للحدود، سأدمر وأطمس اقتصادها بالكامل (وقد فعلت ذلك سابقا)، يجب عليها وعلى أوروبا والآخرين، التكفل برقابة أسرى مقاتلي داعش وعائلاتهم".
وتابع: "ترامب بيقول لـ أردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم أن البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم تعد أكبر بوابة فى الوطن العربي، مؤكدا أن الإعلان عن الاحتياجات والوظائف يكون عن طريق البوابة والمدارس تحتاج إلى 330 ألف معلم لسد العجز.
وأضاف نائب وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الوزارة قامت بإنشاء بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين، يتم افتتاحها رسميا الأربعاء القادم في تمام الثانية عشرة ظهرًا ، وسيتاح عليها كافة التفاصيل الخاصة بالتقدم لـ المسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين، مشيرًا إلى أن التقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.
محمد جمعة لمنتقدي «الممر»: لا يوجد أي عمل فني خالٍ من العيوب
قال الفنان محمد جمعة، إن مشاركته في فيلم "الممر" جاء بعد ترشيح من قبل مخرج ومنتج العمل، موضحا أنه يفتخر دومًا بأنه عّمل مع المخرج شريف عرفة كون العمل معه حلما بالنسبة له.
وأضاف "جمعة" ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن ظهوره في العمل من خلال دور "أبو رجيبه" وهو شاب سيناوي وإتقانه، لتجسيد تلك الشخصية جاء بسبب وجود مصحح لهجة سيناوي قام بتدريبه لمدة 6 أشهر.
تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في فيلم الممر
قال الفنان أحمد رزق، إن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.
وأضاف الفنان أحمد رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " on e "، أن الشعب شعر بقيمة الجيش المصري، مشيرًا إلى أن توقيت ظهور الفيلم على شاشات التلفزيون كان مناسبًا جدًا نظرا إلى احتياجنا إلى الوقوف وراء الجيش المصري.
وأشار أحمد رزق إلى أن شخصية "إحسان" ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار
المناهج بها مصائب سوداء.. التعليم: مستمرون في تطهير الوزارة من عناصر الجماعات الإرهابية
ال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن معظم المفصولين منتمون إلى جماعات إرهابية وعليهم أحكام قضائية ويتبعون أفكارا متطرفة، وصدق وزير التعليم بإنهاء وفصل 1070 معلما من الوزارة .
وأضاف محمد عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "نعمل على تطهير وزارة التربية والتعليم من أي عناصر متطرفة يتبعون جماعات إرهابية".
وتابع محمد عمر "التعليم شيء خطير ولابد أن نكون على يقين من أن المعلم محب للدولة المصرية ولا ينتمي لأي انتماءات دينية ولابد ان يكون المعلم أمين على أبنائنا".
أحمد موسى: شوية صراصير في الجزيرة يتحدثون عن الجيش المصري
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة القطرية تعمل على هدم مصر وضد جيشنا، مضيفا "صراصير الجزيرة تتحدث عن جيش مصر".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أن القوات المسلحة المصرية ليست مرتزقة مثل المتواجدة في قطر".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى "نحن نشهد أفضل علاقة بين القوات المسلحة والشعب بداية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي".