اخبار الفن.. ياسمين صبرى تصدم جهورها بالاعتزال.. ريهام سعيد: التخان عبء على الدولة.. وسقوط المسرح على مطرب شهير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:حلت الفنانة سوسن ربيع ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة، وذلك بعد قرار عودتها إلى التمثيل من خلال مسلسل "زى الشمس" ومسرحية "المتفائل" بعد غياب 15 عاما.فجرت الفنانة ياسمين صبرى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أنها ستعتزل التمثيل قريبا وتترك البلاد لتستقر فى بريطانيا لبناء عائلة وإنجاب الأطفال.تصدر الفنان إياد نصار محرك البحث "جوجل" بعد عرض فيلم "الممر" في إحدى القنوات الفضائية أمس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وأثار إياد نصار الجدل بسبب دوره المميز في الفيلم الذي برع في تجسيد شخصية الضابط الإسرائيلي "ديفيد" واتقن اللغة العبرية وبسبب تجسيد الدور باتقان اغضب "اياد" المصريين، حيث ظنه البعض أنه إسرائيلي بالفعل، وسخر منه الجمهور عبر مواقع السوشيال ميديا قائلين: "متنزلش من بيتك إياد".عادت الإعلامية ريهام سعيد لإثارة الجدل مرة أخرى، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث سخرت مرة أخرى من الأشخاص الذين يعانون من السمنة.تعرض المطرب الشهير لويس فيلان لحادث صادم كاد أن يودي بحياته الا ان العناية الإلهية أنقذته وذلك بعد سقوط المسرح عليه أثناء حفلته فى مهرجان "إل تالار" بمقاطعة "خوخوي" شمال غرب الأرجنتين، حيث سقطت الدعامات المعدنية الخاصة بالمسرح على رأسه.وجه الفنان تامر عاشور رسالة قوية الى طليقته وام ابنته "ايام"، وذلك على طريقته الخاصة، واصفا الأيام التى قضاها معها من خلال أحد أغانيه، والتى تحمل اسم "ذكريات كدابة"، وكان ذلك خلال لقاء معه عبر برنامج "عرب وود".