أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر يكشف عن تفاصيل معركة النصر.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر، إنه عقب تخرجه قبل شهر من حرب أكتوبر، تم تكليفه بالتواجد في غرفة العمليات استعدادًا لحرب أكتوبر مؤكدا انه قد شاهد تفاصيل حرب أكتوبر منذ بدايتها حتى نهايتها وكان يعد أصغر ضابط في غرفة العمليات.



وأَضاف أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر خلال وجوده ضيفا ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور ، إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أصدر أهم قرار للقوات المسلحة لتحقيق نصر أكتوبر، وهو طرد الخبراء الروس قبل الحرب بـ 48 ساعة لرفض إمداد القوات المسلحة المصرية بسلاح. .



وتابع أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبر أفضل لحظات حياتي كانت الساعة 2 وربع يوم حرب أكتوبر عندما أعلنت الطائرات الإسرائيلية عدم تصديها للطيران المصري".



وتابع أحد قادة غرفة عمليات حرب أكتوبرأن الرئيس السادات تنبأ بسيطرة الأمريكان على القرار العالمي، كما تنبأ بسقوط السوفييت 1990.