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حوادث

تجديد حبس أشهر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة 15 يوما

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:13 ص
تجديد حبس أشهر تجار
تجديد حبس أشهر تجار المخدرات
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عمرو خليفة - محمد العيسوي
جدد قاضي المعارضات حبس "قفص" أحد أشهر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازتة 5 أكياس حشيش.

كانت وردت معلومات لقسم شرطة إمبابة مفادها قيام محمود. م. م. أ، شهرته "قفص" 24 سنة عاطل ومقيم عزبة الصعايدة، سبق اتهامه في قضية مخدرات بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، برئاسة الرائد علاء حامد معاون المباحث من ضبطه بمسكنه وبحوزته 5 أكياس من الحشيش وزنت كيلو جرام، وفرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ 500 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح الناري بقصد الدفاع.

أمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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