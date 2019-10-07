الرئاسي للتنمية المجتمعية عن نصر أكتوبر: غير كافة المفاهيم العسكرية في العالم

هنأت الدكتورة راندا رزق عضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية، وأستاذ الإعلام التربوى بجامعة القاهرة، والأمين العام للمجلس العربى للمسئولية المجتمعية للشركات، الجيش والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار حرب أكتوبر المجيد.



وأكدت "رزق"، أن حرب أكتوبر تؤكد الروح والعزيمة للمصريين في مواجهة كافة الأزمات، مشددة على أن حرب أكتوبر ليس انتصار في الحرب فقط، لكنه استرداد لكرامة الجيش المصري والشعب المصري.



وشددت على أن هذه الحرب غيرت الكثير من المفاهيم والعقائد العسكرية في كل العالم بداية من استراتيجيات القوات البحرية في العالم بعد نجاح الجيش المصري في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، وأيضا قوات الدفاع الجوية بعد نجاح الجيش المصري في تدمير إيقاف خطورة الطائرات الإسرائيلية.



وأوضحت أن العالم غير من استراتيجاته بعد الحرب، موضحة أن بعد حرب أكتوبر 1973 أصبح للجيش المصري عقيدة قتالية جديدة في الحرب مبنية على هذا الانتصار.