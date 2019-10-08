الدوري الإيطالي.. 3 مدربين يقتربون من الرحيل بعد 7 جولات

بعد مرور 7 جولات من الدوري الإيطالي ، يعيد مسؤولي الاندية حسباتهم ، وترتيب اوراقهم لاتخاذ قرارات بشأن استمرار المدرب من عدمه حسب نتائجه في الكاليتشو.



وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الرياضية أن منصب ماركو جيامباولو مدرب ميلان بات على المحك على الرغم من الفوز 2-1على جنوى السبت الماضي.



ويواجه أوريليو أندرياتسولي مدرب جنوى هو الآخر غموضًا بشأن مستقبله بعد أن دفعت الهزيمة فريقه إلى المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط من سبع مباريات.



ويبدو أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب سامبدوريا، الذي يتذيل الترتيب بثلاث نقاط جمعها من انتصار واحد وست هزائم، الضحية المحتملة الثالثة.