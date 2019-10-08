للبنات فقط..احذري الجلوس بتلك الوضعية عند ارتداء هذه الأقمشة

حذرت الدكتور ماجد العبادى استشارى القلب ،البنات من الجلوس بهذه الوضعية عند ارتداء هذا النوع من البنطلون .



وكشف "استشاري القلب " عن هذه الوضعية وهي الجلوس بوضع ساق فوق أخرى أثناء الجلوس يضر بالصحة خصوصا إذا كان الشخص يرتدي سروالا من الجينز الضيق.



وقال: إن وضع ساق فوق أخرى، أو ارتداء سروال الجينز الضيق أو المعروف بـ "skinny" يؤدى إلى تقليل الدورة الدموية في الساقين، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر تكون السيلوليت في القدمين ،والتي يمكن أن تسبب الوفاة عند النوم أو أخذ قيلولة به ،وذلك لعدم تعرض الشخص لجلطة أثناء النوم .



وأشار: إلى أنه في حال كانت الدورة الدموية ضعيفة في بعض أجزاء الجسم، مثل الساقين، فإن ذلك يزيد من كمية احتباس الماء بداخلها، لأن الدم يكون ببساطة غير قادر على الدوران بحرية وسهولة من أجل التخلص من السموم .



ونصح العبادى ،بأهمية السير على الأقدام ، لمدة 30 دقيقة في اليوم، وتجنب الأطعمة المالحة، للتغلب على احتباس الماء داخل الجسم.