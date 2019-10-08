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أخبار العالم

رئيسة النواب الأمريكي: قرار ترامب بالانسحاب من شمال سوريا مقلق للغاية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
رئيسة مجلس النواب
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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أ ش أ
انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية".

وقالت بيلوسي -في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".

وأضافت بيلوسي "رغم ما قد يقوله الرئيس لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا خطيرًا، وهذا القرار الطائش والمضلل يقوض الجهود التي يبذلها جنودنا لإنهاء استبداد داعش".

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن هذا القرار يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، "ويرسل رسالة خطيرة إلى إيران وروسيا وكذلك حلفائنا تفيد بأن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا موثوقًا به".

يُقال إن قرار ترامب كان بمثابة صدمة لمسؤولي البنتاجون، وأن قيادة وزارة الدفاع الأمريكية بالكامل عارضت الانسحاب من سوريا.
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