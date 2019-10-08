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حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة أموال موظف في مصر الجديدة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
تجديد حبس شخصين
تجديد حبس شخصين
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رامى المهدى
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامهما بخطف حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد المواطنين بمصر الجديدة.

وأوضحت التحقيقات أن قوة أمنية تابعة للإدارة العامة للمرور أثناء مرورها لملاحظة الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، استجابت لاستغاثة موظف بشركة بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بخطف حقيبة كانت بحوزته وبداخلها 53900 جنيه، خاصة بالشركة عمله حال دخوله أحد البنوك بالمنطقة.

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروبهما واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما "طالب وشقيقه عاطل - مُقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل"، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية ملك والدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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حبس شخصين لاتهامهما بسرقة أموال موظف في مصر الجديدة

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