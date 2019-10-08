الأزمات لا تنتهي.. مشكلة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ، يعاني تحت قيادة زين الدين زيدان بسبب قلة مشاركاته مع الفريق، لتؤكد أن هناك مشكلة كبيرة بحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وشارك فينسيوس في 313 دقيقة فقط من إجمالي 900 دقيقة هذا الموسم، ليبتعد تمامًا عن التشكيلة الأساسية للريال ويجلس بشكل شبه دائم على دكة البدلاء.



وعلى الرغم من تسجيل البرازيلي هدفًا رائعًا في شباك أوساسونا منذ فترة، إلا أن زيدان لم يقتنع بمستواه ليجلسه على دكة البدلاء خلال المباريات التالية.