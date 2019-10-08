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بين الناس

مسن من ذوي الاحتياجات يناشد الصحة للموافقة على إجراء كشف الرعاية المتكاملة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:08 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن يحيى أبو الفتوح، البالغ من العمر 63 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، بالموافقة على إجرائه الكشف الطبي المقرر ضمن إجراءات الحصول على كارنيه الرعاية المتكاملة.

ويقول فى رسالته: تقدمت لإجراء الكشف الطبى للحصول على كارنيه الرعاية المتكاملة، ولكن تم رفضي بسبب تجاوزي الـ60 عامًا، مع العلم بأننى من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وللتواصل مع الحالة : 01281673193

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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