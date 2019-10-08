مسن من ذوي الاحتياجات يناشد الصحة للموافقة على إجراء كشف الرعاية المتكاملة

ناشد المواطن يحيى أبو الفتوح، البالغ من العمر 63 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، بالموافقة على إجرائه الكشف الطبي المقرر ضمن إجراءات الحصول على كارنيه الرعاية المتكاملة.



ويقول فى رسالته: تقدمت لإجراء الكشف الطبى للحصول على كارنيه الرعاية المتكاملة، ولكن تم رفضي بسبب تجاوزي الـ60 عامًا، مع العلم بأننى من ذوى الاحتياجات الخاصة.



وللتواصل مع الحالة : 01281673193



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