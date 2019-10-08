شاهد.. محافظ الدقهلية في احتفالات النصر: نرى روح أكتوبر كل يوم

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مساء الاثنين، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة و سعد الفرماوي السكرتير المساعد والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.



وألقى محافظ الدقهلية كلمة أكد فيها أننا نرى روح أكتوبر كل يوم برؤية الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسي ، مضيفاإن سعادتي لا توصف لوجودي بينكم اليوم للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعادت لمصر والعالم العربي العزة والكرامة وفتحت أبواب الأمل أمام شعبها العظيم.



وأضاف محافظ الدقهلية أن نصر أكتوبر كان وسيظل في ضمير وتاريخ مصر عيدا لالتفاف شعبها حول قواته المسلحة يمنحها ثقته ويحيا آمنا بوجودها فهي التي تحمي أمن مصر.



وأشار كمال شاروبيم إلى أن هذا الجيل من أبناء الوطن امتدادا لجيل أكتوبر صانع النصر المجيد يعي كيف ينتصر لسلام الوطن وأمنه واستقراره وكيف يحمي مصالحه العليا ويحافظ على ترابطه ووحدته ويفديه بكل غال ونفيس.



وأكد محافظ الدقهلية أن القوات المسلحة بعد مرور ستة وأربعين عاما منذ انتصارات أكتوبر المجيدة لا يزال رجالها مرابطين على كل الجبهات يحمون مصر أرضا وشعبا وتاريخا ورحم الله شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لنا.



وأوضح كمال شاروبيم أن إحتفالات أكتوبر المجيد تأتى هذا العام في ظل ظروف تدفعنا جميعا لاستعادة روح النصر والعزة للتصدي لقوى الشر وجماعات الظلام،أن نقف صفا واحدا كما وقف الشعب المصري كله خلف قواته المسلحة خلال حرب أكتوبر.



وقال محافظ الدقهلية إنه على يقين أن الشعب المصري لديه الوعي الكافي ليقف مع دولته في مرحلة مليئة بالتحديات وتشهد مؤامرات من أطراف في الداخل والخارج لا يريدون لمصرنا النهضة والتقدم بل هناك من يدفع لتظل في دوامة من الصراعات والتشرذم ولن يفلحوا أبدًا.



ونوه كمال شاروبيم إلى أن مسيرة التقدم والنهوض التي تنتهجها مصر تستدعي منا جميعا أن نبذل مزيدا من الجهود للارتقاء بمعيشة أبنائنا وخاصة الشباب منهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وضمان مستقبل أفضل وأجيال أقوى وأرقى بسواعدهم وعقولهم فهم بناة الغد وحماة هذا الوطن.



وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بدأت الطريق لوضع أسس متينة لضمان حياة أفضل لأهلها وخاصة البسطاء من أبنائها وتوفير العيش الكريم،وأضاف انه تم تخصيص 35 الف بطاقة معاش تكافل وكرامة للدقهلية ورفع قيمتها لتصل 450 جنيها وسيتم صرفها نهاية هذا الشهر.



وفي ختام كلمته قال محافظ الدقهلية أوصيكم ونفسي بالإخلاص في العمل وحب الوطن فهو الطريق نحو المستقبل المشرق والغد المزدهر وكونوا صفا واحدا من أجل الوطن.



وتضمنت فقرات الحفل الذي اقامته الادارة العامة للتنمية البشرية برئاسة الدكتورة هدى بلاط ،تلاوة آيات من القرآن الكريم وعزف موسيقى السلام الوطني وفقرات فنية غنائية،ووجه الشكر للفرقة الموسيقية وللقائمين على الحفل.



وقدم شاروبيم شهادات تقدير ودروع لعدد من قدامى المحاربين ومسئولي الشركة المنفذة لتطوير ميدان أم كلثوم تقديرا لجهودهم في المشاركة المجتمعية.



حضر الاحتفال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف والدكتور السيد جنيدي رئيس الإدارة الأزهرية المركزية لمنطقة الدقهلية والدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والكاتب الصحفي حازم نصر مدير مكتب أخبار اليوم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وقيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة.