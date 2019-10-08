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رياضة

تصفيات يورو 2020.. نجم إنتر ميلان يخرج من حسابات المنتخب الإيطالي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
المنتخب الإيطالي
المنتخب الإيطالي
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ريهام بكير
خرج ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان من حسابات المنتخب الإيطالي في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وذلك بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة القمة بين إنتر ميلان ويوفنتوس ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن سينسي "24 عامًا" سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراته أمام نظيره اليوناني في العاصمة الإيطالية روما السبت المقبل، والتي قد يحسم المنتخب الإيطالي التأهل إلى النهائيات من خلالها في حالة الفوز.

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