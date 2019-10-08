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برلمان

مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
مستقبل وطن يوقع بروتوكول
مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
وقع حزب مستقبل وطن، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الاثنين، في إطار المبادرة التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية، مطلع الشهر الماضي، تحت عنوان "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك، من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة. وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

وشهد توقيع البروتوكول حضور كل من نواب وأعضاء وقيادات الحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلي مشاركة أمناء وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية المختلفة.

وتتألف مبادرة "أنت عظيمة"، من 3 محاور، وهي التعليم والذي يعتبر محور أساسي في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة، والمحور الثاني وهو التنظيم، وذلك من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، ويتمثل المحور الثالث في العمل من خلال دعم ومساندة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا.
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