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بين الناس

سكان شارع أدهم فتحى بالجيزة يشكون انقطاع المياه لفترات طويلة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن على عبد الفتاح من أهالى شارع أدهم فتحى رقم 10 متفرع من شارع الملكة من شارع العشرين، منطقة فيصل، بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه لفترات طويلة.

وقال فى رسالته: مازالت معاناتنا متواصلة مع انقطاع المياه، أنا المواطن على عبد الفتاح أسكن بشارع أدهم فتحى رقم 10 متفرع من شارع الملكة من شارع العشرين منطقة فيصل المياه مقطوعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الآن ولا نعرف أسباب الانقطاع، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه.

للتواصل مع الشاكى: 01223346241‪‎‪

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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