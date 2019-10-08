سكان شارع أدهم فتحى بالجيزة يشكون انقطاع المياه لفترات طويلة

شكا المواطن على عبد الفتاح من أهالى شارع أدهم فتحى رقم 10 متفرع من شارع الملكة من شارع العشرين، منطقة فيصل، بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه لفترات طويلة.



وقال فى رسالته: مازالت معاناتنا متواصلة مع انقطاع المياه، أنا المواطن على عبد الفتاح أسكن بشارع أدهم فتحى رقم 10 متفرع من شارع الملكة من شارع العشرين منطقة فيصل المياه مقطوعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الآن ولا نعرف أسباب الانقطاع، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه.



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