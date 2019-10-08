عايشين فى إزعاج .. شكاوى من إشغال المقاهى للطريق بالعصافرة فى الإسكندرية

وقال المواطن ماجد يوسف، فى رسالته : نعانى من انتشار المقاهى فى منطقة العصافرة، وتحديدا شارع الملك حفنى، حيث أن القهاوى بدأت فى نشر الكراسى و الترابيزات الخارجيه بكثرة وبجانب المنازل".





وطالب المواطن ماجد يوسف، بالمزيد من الرقابة لتقنين وضع المقاهى، بما لا يؤثر على راحة السكان.

شكا المواطن ماجد يوسف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهى بمنطقة العصافرة فى الإسكندرية، مما يزعج السكان .ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360