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حوادث

ضحايا مقاول الزيتون: أوهمنا بتخصيص شقق وأراض واستولى على 3 ملايين جنيه

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبري
أقر المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بأن اوهمهم بقدرته على تخصيص شقق واراضى لهم من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل حصوله على أموال ، حيث تمكنت من الاستيلاء على قرابة الـ ٣ ملايين جنيه من الضحايا ، إلى أن انهالت البلاغات علي وتم ضبطى .

كما أقر المتهم فى اعترافاته بارتكابه عدد 7 حوادث نصب بذات الأسلوب على النحو التالى:ـ

الاستيلاء على مبلغ مالى 17 ألف جنيه من مترجم ومقيم حلمية الزيتون دائرة القسم، والاستيلاء على مبلغ مالى 25 ألف جنيه من موظف ومقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، و الاستيلاء على مبلغ مالى 22 ألف جنيه من موظف ومقيم حلمية الزيتون ـ دائرة القسم ، و الاستيلاء على مبلغ مالى 1.933.000 جنيه من صاحب شركة ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة ، والاستيلاء على مبلغ مالى 35 ألف جنيه من محامى ومقيم دائرة قسم شرطة مصر القديمة ، و الاستيلاء على مبلغ مالى 15 ألف جنيه من مواطن ومقيم شبرا الخيمة / قليوبية ، والاستيلاء على مبلغ مالى 50 ألف جنيه من موظف بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون

بداية اكتشاف تلك الوقائع عندما وردت معلومات للرائد محمود ابو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون أن مقاول والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 حكم حبس بإجمالي حبس 6 سنوات يزاول نشاطًا اجراميًا تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية وأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.

وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بضبط المتهم ،وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده القى القبض عليه وبحوزته طبنجة و2 جهاز لاسلكى وكارنيه بإسمه "مزور".

وأقر بقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية وأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، كما اقر بارتكابه عدد 7 حوادث نصب بذات الأسلوب واستوليا على قرابة ال 3 ملايين جنيها من المواطنين

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