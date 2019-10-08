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رياضة

حسام البدري يمنع لاعبي المنتخب من الحديث مع وسائل الإعلام

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:02 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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محمد رشاد
قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تحويل فندق إقامة اللاعبين إلى منطقة محظورة، وذلك في إطار خطته بفرض حالة من النظام على المعسكر الحالي، لمواجهة بوتسوانا وديا، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون .

وكان حسام البدري قد بدأ أولى معسكراته مع المنتخب، أمس، بتجمع جميع اللاعبين سواء المحليين او المحترفين وألغى التدريب خوفا من الإجهاد خاصة وأن اللاعبين قادمين من ضغط مباريات بالدورى .

وقام حسام البدري بعقد جلسة تعارف مع جميع اللاعبين داخل فندق الإقامة مؤكدا لهم في كلمته نحن جميعًا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعًا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.

وفى الإطار ذاته، طلب حسام البدري من موظفي فندق الإقامة منع الصور والسيلفي مع نجوم المنتخب الوطنى، مشيرا إلى أنه سيتابع ذلك بنفسه، وهو ما تفهمه موظفو الفندق.
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