فتحي مبروك: رمضان صبحي يمثل عنصر الروح الذي يفتقده النادي الأهلي.. فيديو

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم، رمضان صبحي، من أفضل اللاعبين في الفريق بالوقت الحالي.
وقال فتحي مبروك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في الأهلي بالوقت الحالي، وعنصر الروح الذي يفتقده النادي".
وأكمل فتحي مبروك : "رمضان يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وأصبح لديه عِند إنه يرد على الانتقادات الموجهة له من الإعلام".
وقال فتحي مبروك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في الأهلي بالوقت الحالي، وعنصر الروح الذي يفتقده النادي".
وأكمل فتحي مبروك : "رمضان يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وأصبح لديه عِند إنه يرد على الانتقادات الموجهة له من الإعلام".