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رياضة

فتحي مبروك: رمضان صبحي يمثل عنصر الروح الذي يفتقده النادي الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
فتحي مبروك،
فتحي مبروك،
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محمد رشاد
أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم، رمضان صبحي، من أفضل اللاعبين في الفريق بالوقت الحالي.‏

وقال فتحي مبروك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رمضان صبحي من ‏أفضل اللاعبين في الأهلي بالوقت الحالي، وعنصر الروح الذي يفتقده النادي".‏

وأكمل فتحي مبروك : "رمضان يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وأصبح لديه عِند إنه يرد على الانتقادات الموجهة له من ‏الإعلام".‏
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