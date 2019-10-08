فتحي مبروك: استقبلت صالح جمعة بـ الأهلي.. وأتمنى أن يثبت عكس ما يقال عنه.. فيديو

وجه فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عدة نصائح لصالح جمعة وذلك عقب انضمام الأخير للأحمر ، وابتعاده عن المشاركة فى الفترة الأخيرة.



وقال مبروك في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "عندما توليت مسئولية الأهلي تحدثت مع الوافد الجديد في ذلك الوقت صالح جمعة"



واردف : اكدت له اننا سعداء بوجوده وانه لابد وان ينسجم مع باقي اللاعبين، لان السمات الشخصية تؤثر على الأداء ، وقتها حذرته بأن كل لاعب الأهلي لابد وان يكون مدرك لكل تصرفاته، حتى وان كان لاعب صغير.



واتم كلماته : اتمنى ان ما يثار حول جمعة يكون غير صحيح ويثبت هو عكس ذلك.