Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اختياره مفاجأة.. فتحي مبروك يكشف عن اسم أفضل مهاجم في مصر.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، أن المهاجم المغربي وليد أزارو من أفضل مهاجمي مصر في الآونة الأخير ، إلا أن الإصابة الأخيرة هي التي أبعدته عن مستواه .‏

وقال فتحي مبروك، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أزارو من أفضل ‏رؤوس الحربة في مصر، لكن مستواه متراجع منذ الموسم الماضي".‏

وأكمل فتحي مبروك، : "جماهير الأهلي تكون سعيدة بمستوى لاعبها وتنفيذه للتعليمات، لكن عندما تشاهد رعونة أو خللا وعدم التزام ،‏فمن الطبيعي أن تعبر عن غضبها، أتمنى أن تعود للاعتزاز بوجود أزارو".‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

وليد ازارو .. تعرف على مصير عروض شراء مهاجم الأهلى

ترشيحاتنا

اخبار البرلمان| تفاصيل قانون جديد لـ الإيجار القديم.. وتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

اخبار النادي الأهلي 7 - 10 - 2019.. رحيل هذا اللاعب.. وحقيقة مشاركة الخطيب في أزمة الزمالك

رأي صادم لأحمد حسن في مدرب الزمالك ويمدح فايلر

حزب الله يخترق البنتاجون.. فيديو وصور

الكرة المصرية تفتقد القدوة .. أحمد حسن: هذه أسباب توتر علاقتي بجمهور الأهلي

خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

ريهام حجاج تتألق بـ إطلالة كاجوال برفقة أصدقائها

انتبهي.. 3 علامات تكشف فساد اللحم.. صور