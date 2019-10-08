اختياره مفاجأة.. فتحي مبروك يكشف عن اسم أفضل مهاجم في مصر.. فيديو

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، أن المهاجم المغربي وليد أزارو من أفضل مهاجمي مصر في الآونة الأخير ، إلا أن الإصابة الأخيرة هي التي أبعدته عن مستواه .‏



وقال فتحي مبروك، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أزارو من أفضل ‏رؤوس الحربة في مصر، لكن مستواه متراجع منذ الموسم الماضي".‏



وأكمل فتحي مبروك، : "جماهير الأهلي تكون سعيدة بمستوى لاعبها وتنفيذه للتعليمات، لكن عندما تشاهد رعونة أو خللا وعدم التزام ،‏فمن الطبيعي أن تعبر عن غضبها، أتمنى أن تعود للاعتزاز بوجود أزارو".‏