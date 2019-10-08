فرمان البدري.. تعليمات خاصة في فندق إقامة منتخب مصر.. صور

أخطر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، مسؤولي فندق الاقامة المتواجد فيه لاعبي الفراعة في اول تجمع لهم في عهد الجهاز الفني الجديد ، بمنع الزائرين من الاقتراب للاعبين.



وشدد البدري على عدم ازعاج اللاعبين في المعسكر ، واقتراب المعجبين لالتقاط الصور التذكارية معهم ، والحرص على الهدوء والانضباط في الفندق.



رسالة حسام البدري للاعبي منتخب مصر



و كان البدري قد عقد ، جلسة مع لاعبي الفريق بعد انضمامهم للمعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق في إطار الأجندة الدولية استعدادا لخوض مباراة ودية دولية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.



وقال البدري في كلمته للاعبين، "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب".



وواصل "أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه والوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".



وأكمل : "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".



وأتم: "ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج إلى تركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شيئ جيد والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".



قائمة منتخب مصر لمباراة بتسوانا



واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.



وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.



وتم استبعاد عمرو السولية بعد ان اثبت الفحص الطبي اصابته بجزع في الرباط الخارجي للكاحل ، والتي تعرض لها اثناء التحام قوي مع لاعب فريق اسوان والذي خرج على اثرها من الملعب في مباراة الفريقين في الجولة الثالثة والتي انتهت 5-1 للاهلي.