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رياضة

فتحي مبروك يكشف عن خلاف وائل جمعة وعبد الصادق بسبب غالي والسعيد.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
حسام غالي والسعيد
حسام غالي والسعيد
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محمد رشاد
تحدث فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن كواليس أزمته مع عبد الله السعيد وحسام غالي، وقت أن كان وائل جمعة مديرًا للكرة.

وقال فتحي مبروك في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "بعشق حسام غالي واتقابلنا كذا مرة بعدها بدون أي مشاكل، عبد الله السعيد نفس الأمر".

وأضاف فتحي مبروك: "لو حصل أي خروج عن النص، طبيعي لازم تاخد موقف، خصوصا ان دول نجوم، وقراراتهم بتؤثر على الفريق واللاعبين من حولهم".

وأوضح فتحي مبروك: "اتخذت قرارا بعدم سفر الثنائي لتونس قبل مباراة النجم الساحلي وأخطرت الإدارة بهذا الأمر، بعض الاعضاء اتفقوا معي والبعض اعترض، حتى أن عضو مجلس ادارة اعترض على قراري وطلب مني تعديله فأكدت له ان عدم تطبيق القرار يعني رحيلي، ومحمود طاهر رئيس النادي أنصفني".

وأكمل فتحي مبروك: "بلغت وائل جمعة بالقرار، حاول يكلم علاء عبد الصادق كتير ولكن تليفونه كان غير متاح فاتخذنا القرار سويًا، وهذا تسبب في خلاف بين وائل وعلاء، ولكن علاء تفهم الموقف بعد ذلك".

واختتم فتحي مبروك، تصريحاته "الادارة ابلغتني بعدها أن وائل جمعة لن ينضم إلى رحلة الأهلي في تونس، وعندما سألت عن السبب، علمت أنه بسبب التصريحات الصحفية التي أدلى بها ضد بعض اللاعبين".
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