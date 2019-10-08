كريم شحاتة يكشف عن مؤشرات تعثر الزمالك أمام نادي مصر في الدوري

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن تعثر الزمالك أمام نادي مصر بالجولة الثالثة للدوري والتعادل الإيجابي 1-1، كانت له مؤشرات بداية منذ تراجع أداء الفريق الأبيض في أول جولتين للدوري.



وقال كريم شحاتة خلال برنامجه كورة كل يوم الذي يقدمه عبر شاشة الأولى: "الزمالك فاز على الاتحاد ومصر للمقاصة بصعوبة في أول جولتين وواجه غيابات عديدة أمام نادي مصر سواء للإصابة أو للإيقاف مثل طارق حامد وشيكابالا ومحمود عبد العزيز فضلا عن غياب فرجاني ساسي ومحمود علاء بإرادة ميتشو المدير الفني للفريق".



وأضاف كريم شحاتة: " إجراء 7 تغييرات في تشكيل الزمالك أثر على أداء الفريق بالسلب فضلا عن استمرار نزيف النقاط أمام الفرق الصغيرة وهي النقاط التي سيندم عليها الفريق الأبيض في نهاية الموسم".