تاكيس جونيس يرفض فرض عقوبات على لاعبي وادي دجلة.. اعرف السبب

رفض اليونانى تاكيس جونيس المدير الفني لفريق وادي دجلة توقيع عقوبات على لاعبى الفريق بعد فقدان 8 نقاط فى أول 3 مواجهات من الدوري المصري.



وتعرض الفريق الملقب بالغزلان للخسارة من طنطا والإسماعيلى والتعادل مع حرس الحدود.



وأكد تاكيس أن النتائج ستتحسن تدريجيًا مع تحسن الأداء، مشيرًا إلى ضرورة التركيز وبذل قصارى الجهد داخل المستطيل الأخضر لتحقيق النتائج الايجابية وعدم التعرض لأزمة الموسم الماضى وصراع دجلة مع الهبوط قبل أن ينجوا ويستمروا فى الدورى الممتاز.



وعقد الخواجة اليوناني جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بطي صفحة المباريات الماضية، والتركيز والعمل بقوة من أجل تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى ستجمعهما يوم 18 من الشهر الجاري على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.