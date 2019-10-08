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منوعات

Sony تكشف عن Xperia 8.. تعرف على المواصفات.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة سونى اليابانية العريقة عن أحدث منتجاتها وهى هاتف Xperia 8، الذى يأتى بشاشة قياس 6 بوصة من نوع LCD، مع طبقة حماية قوية من Gorilla Glass 6، وهو مشابه تمامًا لشقيه الأكبر Xperia 10.

وبحسب حى إس إم آرينا، ياتى الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع فلاش مزدوج من نوع LED القوى.

يأتى الهاتف Xperia 8 بأربعة الوان هى الأبيض، الوردى، الأخضر، والأسود، مع معالج من نوع Snapdragon 630 وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت.

يجتوى الهاتف على بطارية سعة 2760 ميللى أمبير، ويدعم ميزة الشحن السريع بقوة 18 وات، وسيتم طرحه فى اليابان أولا مقابل 505 دولار أمريكى، على أن يتم طرحه حول العالم لاحقًا.
Sony تكشف عن Xperia 8.. تعرف على المواصفات.. صور
Sony تكشف عن Xperia 8.. تعرف على المواصفات.. صور
Sony تكشف عن Xperia 8.. تعرف على المواصفات.. صور
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