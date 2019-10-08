Sony تكشف عن Xperia 8.. تعرف على المواصفات.. صور

كشفت شركة سونى اليابانية العريقة عن أحدث منتجاتها وهى هاتف Xperia 8، الذى يأتى بشاشة قياس 6 بوصة من نوع LCD، مع طبقة حماية قوية من Gorilla Glass 6، وهو مشابه تمامًا لشقيه الأكبر Xperia 10.





وبحسب حى إس إم آرينا، ياتى الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع فلاش مزدوج من نوع LED القوى.





يأتى الهاتف Xperia 8 بأربعة الوان هى الأبيض، الوردى، الأخضر، والأسود، مع معالج من نوع Snapdragon 630 وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت.



