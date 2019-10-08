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أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية: استعداداتنا العسكرية لعملية شرق الفرات اكتملت

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدء العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، على موقع "تويتر": "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بعواقب اقتصادية وخيمة إذا تعدت حدودها، قائلًا- خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين-: "أبلغت نظيري التركي رجب طيب أردوغان بألا يسمح بإصابة أي جندي أمريكي خلال التوغل التركي في المنطقة العازلة شمال سوريا، وأنه ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا حدث ذلك".

وأشار دونالد ترامب إلى أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع وأملنا أن تقوم تركيا بما هو صواب، مؤكدا أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.
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