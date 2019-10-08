وزير الأوقاف السوداني: سأنفذ مشروعا لتأهيل شباب الكنائس وأئمة المساجد

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، عزمه تنفيذ مشروع لتدريب وتأهيل شباب الكنائس وأئمة المساجد، ورفع قدراتهم الدعوية.



وقال نصر الدين مفرح، لدى لقائه وفدا من مجلس الكنائس السوداني، إن الزيارة تأتي في إطار التعرف واستعراض برامج ومشاريع مجلس الكنائس في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن وزارته تُمثل المسيحيين والمسلمين، وأنه سيعمل على مساعدة المسيحيين على ممارسة شعائرهم التعبدية بكل حرية وعدالة.



وأكد نصر الدين مفرح، ضرورة إنصاف المسيحيين في السودان، وإعطائهم حقوقهم كاملة حتى لا يشعروا بالظلم، موضحا أنه سيقف على مسافة واحدة من كل الأديان بالسودان.



وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، إلى أن المسيحيين مكون أساسي من مكونات المجتمع السوداني، مشددا على أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات والتعايش الديني، وأن توفير حقوق السلام والعدالة والحرية في ظل الدولة المدنية من صميم عمل الحكومة في المرحلة الحالية.



وأضاف نصر الدين مفرح، أن المسيحيين رغم أقليتهم لكنهم مؤثرين، ولا بد من القيام بمشاريع وبرامج مشتركة تربط المسلمين والمسيحيين، وتوفر الثقة بين الجانبين من أجل احترام الآخر ومحاربة الغلو والتطرف ونبذ الكراهية والعيش في سلام وأمان وممارسة الأديان بكل حرية.



ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، إلى أهمية مد جسور التواصل وإدارة التنوع الديني، مؤكدا الدعم والمساندة المادية والمعنوية للكنائس وتوفير كافة حقوقهم دون ظلم، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من البرامج والورش والملتقيات والبرامج المشتركة التي تصب في مصلحة إحلال السلام وضبط الخطاب الديني وإبعاد الكراهية والتعايش الديني والحريات الدينية، الأمر الذي يسهم في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني، وليم دينق، إن اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مجلس الكنائس ووزارة الشؤون الدينية، مؤكدا دعمهم لبرامج ومشاريع الوزارة في ما يخص التعايش الديني وتحقيق العدالة والحرية.



وأشار الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني، إلى أن هناك نشاطات مشتركة بين الجانبين، يجب تفعيلها لتحقيق الشراكة والتواصل، معربا عن شكره لوزير الشئون الدينية على جهوده في إنصاف المسيحيين، ودعمهم ورعاية برامجهم.