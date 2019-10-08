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ثقافة

احتفالية فنية في فرع ثقافة الإسكندرية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:11 ص
لانتصارات أكتوبر
لانتصارات أكتوبر
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أ ش أ
نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الإثنين، أمسية شعرية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في بيت ثقافة أبى قير شرق المدينة.

وفي قصر ثقافة الأنفوشي أقيمت احتفالية فنية لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان ياسر عثمان، تضمنت عروض بالأعلام المصرية على نغمات الأغاني الوطنية، وتابلوهات استعراضية متنوعة.

كما عقد القصر ندوة بعنوان " بطولات الجيش المصرى " أدارها الشاعر أحمد قدرى، بحضور اللواء هاشم أبو الفضل ، و المستشار محمد بدير ، و الفنان ياسر الشرقاوي، تناولت الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، وقوة الجندي المصري و شجاعته و إصراره على النصر، وكيف كانت الحرب نقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي.

وأقام فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الورش لعمل لوحات فنية وتصميمات عن حرب أكتوبر وانتصار الجيش المصري، وذلك باستخدام خامات البيئة المختلفة، بيت ثقافة 26 يوليو، وقصور ثقافة الأنفوشي، والشاطبي، وبرج العرب.
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