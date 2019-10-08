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أخبار البلد

اليوم.. حفل ختام مهرجان الشباب في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
حفل ختام مهرجان الشباب
حفل ختام مهرجان الشباب في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية
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أ ش أ
تنظم الأمانة العامة لخدمة الشباب، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاسكندرية، اليوم الثلاثاء، حفل ختام فعاليات مهرجان شباب الإسكندرية الـ 26، على مسرح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة.

ويتضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات والعروض، بمشاركة كورال كنيسة السيدة العذراء مريم بالعصافرة، فريق مسرح خيال الظل لكنيسة السيدة العذراء مريم بمحرم بك، وفريق تسبيح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بكليوباترا .

كما يتضمن الحفل تكريم الفائزين فى مهرجان الأنشطة الكنسية 2019، فى المسابقات الرياضية، التكنولوجية، الفنية والأدبية، والروحية. 

ومن المقرر أن يشهد الحفل الأنبا هرمينا، أسقف عام شرق ووسط الإسكندرية، الأنبا بافلى، أسقف عام كنائس قطاع المنتزه و مسئول خدمة الشباب بالاسكندرية، الأنبا ايلاريون، أسقف عام كنائس غرب الاسكندرية، القس ابرام اميل ، وكيل عام البطريركية بالاسكندرية.
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