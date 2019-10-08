العد التنازلى بدأ.. Samsung تختبر كاميرا Galaxy S11

يبدو أـن العد التنازلى قد بدأ، خاصةُ مع بداية شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لإختبار كاميرا أحدث أيقوناتها القادمة، وهى Samsung Galaxy S11.



وبحسب موقع جى اسم آرينا التقنى، سيكون Samsung Galaxy S11 بمثابة نقلة جديدة فى مشوار فئة هواتف جلاكسى الشهيرة، و يأتى ذلك بعد طرح سامسونج لجلاكسى نوت 10 منذ شهرين، ومن المفترض أن تكشف الشركة عن الهاتف الجديد فى شهر فبراير القادم.



قال عدد من خبراء صناعة الهواتف الذكية إن سامسونج ستكشف الستار عن هاتفها الأيقونى فى مؤتمر برشلونة العالمي للهواتف المحمولة.



يذكر أن Samsung Galaxy S11 سيأتى بنسختين، الأولى بذاكرة داخلية سعر 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، والنسخة الثانية بذاكرة داخلية سعة 265 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت.