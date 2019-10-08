سقطات القومي لحقوق الإنسان تتوالى.. وحقوقيون: المجلس في حالة غياب شبه كاملة.. بدر: تأخر التشكيل خلق حالة من التراخي.. وداليا زيادة تطالب بسرعة تشكيله

نصري يطالب القومي لحقوق الإنسان بالرد على هيومن رايتس والعفو الدولية

بدر: تأخر تشكيل القومي لحقوق الإنسان خلق حالة من التراخي بين الأعضاء

داليا زيادة: القومي لحقوق الإنسان يعاني من حالة تراخٍ ويجب إعادة تشكيله

يتعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان لموجة من الانتقادات بسبب مواقفه الأخيرة، والمتمثلة في عدم رده على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية، بالإضافة إلى غياب دور المجلس دوليا واختفائه من حضور دورتين متتاليتين التابعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان أهمها الدورة الـ42.وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد أهم الآليات الأممية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهي آلية المجالس الوطنية المتخصصة ودوره هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويعمل طبقا لإعلان مبادئ باريس لسنة ١٩٩١ والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة ١٩٩٣ والذي أكد أهمية الدور الذي تلعبه المجالس الوطنية المتخصصة والتشجيع على إنشائها مع الحفاظ على استقلاليتها.وأضاف أيمن نصري، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن المجلس حلقة الوصل بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبين الجهات الإدارية المصرية للرد على كل الاستفسارات عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي تأتي من منظمات المجتمع المدني الدولية، وأيضا الشكاوى التي تأتي من الأفراد والمؤسسات.وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في حالة غياب شبه كاملة منذ العرض الدوري الشامل في نوفمبر ٢٠١٤، ولا توجد مشاركة مستمرة باستثناء بعض الأنشطة المتقطعة على هامش الدورات الثلاث الدورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي أعطى مساحة لبعض المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسي والمعادية للدولة المصرية في ملء هذا الفراغ، محدثين رأيا عاما مضادا ضد الدولة المصرية من خلال تقارير مفبركة وشهادات حية مزيفة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن المجلس امتنع عن الرد على التقارير التي تصدرها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأخيرة، برغم معرفة المجلس بأن هذه التقارير تحمل وجهات نظر سياسية لدول لها خلاف مع الدولة المصرية، والهدف الوحيد منها هو توجيه سهام النقد والهجوم والترصد بالدولة المصرية بهدف تشوية سمعة مصر، وهو ما يضع علامات استفهام على هذا الدور السلبي برغم أن إحدى أهم مسئوليات المجلس هو الرد على مثل هذه التقارير لما تملكه من أدوات تستطيع من خلالها تفنيد مثل هذه التقارير المفبركة، والتي في كثير من الأوقات تحمل لمسة جماعة الإخوان المحظورة، مما يؤدي إلى إعطاء زخم لمثل هذه التقارير على المستوى الدولي.وطالب أيمن نصري البرلمان المصري ولجنة حقوق الإنسان بسرعة الإعلان عن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس للبدء في تشكيل لجانه الداخلية، والتي تعمل بالتوازي مع لجان المفوضية لسرعة الرد على تقارير تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في آخر خمس سنوات، وأضرت بسمعة مصر، خصوصا مع اقتراب العرض الدوري الشامل لملف مصر في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩، وهو ما سوف يشهد هجوم من بعض المنظمات الدولية وأيضا الإخوانية للنيل من سمعة الدولة المصرية، وبرغم اقتراب الموعد إلا أن المجلس القومي لم يشارك في فعالية الدورة ٤٢ المنعقدة حاليا مع مشاركة ضعيفة من المنظمات الحقوقية المحلية، وأيضا تشكيل لجنة من أعضاء المجلس والباحثين لدراسة التقارير الحقوقية التي تصدر عن المنظمات الحقوقية عليها لتفنيدها والرد عليها من خلال الآليات المتاحة للمجلس.من جانبه، قال النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن عدم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى الآن خلق حالة من التراخي أدت إلى عدم الرد على التقارير الصادرة عن هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.وأضاف النائب علي بدر أنه لا يمكن أيضا أن نعتمد على هذا السبب، موضحا أن الدفاع عن مصر هو واجب وطني، منوها بأنه كان يجب على المجلس القومي لحقوق الإنسان الرد على التقارير الصادرة ضد الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة تشكيل المجلس، لأن هناك حالة من عدم الاهتمام بين الأعضاء كون العضو لا يعلم هل سيستمر بالمجلس أم لا.بينما قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ظل صامتا الفترة الماضية، موضحة أن هناك تراخيا ملحوظا من الأعضاء في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية.وأضافت داليا زيادة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان موقفه سلبيا طوال أسبوع كامل تعرضت فيه مصر لحملة تشويه، علاوة على عدم وجود رد على التقارير الصادرة من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية المعروفة بعدم مصداقيتها وموقفها العدائي من الدولة.وطالبت داليا زيادة بسرعة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحة أنه آن الآوان لظهور التشكيل الجديد للمجلس، خصوصا أن التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت مدته منذ سنوات.