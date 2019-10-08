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أخبار العالم

في أول زيارة للإقليم.. وزير الخارجية الروسي يلتقي قيادات كردستان العراق

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
وزير الخارجية الروسي،
وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف
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أ ش أ
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قيادات إقليم كردستان العراق خلال أول زيارة له للإقليم.

وأجرى سيرجي لافروف، في أربيل، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين، مباحثات مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وراء الأبواب المغلقة، حيث تمكن الصحفيون من حضور بداية اللقاء فقط، حين تبادل لافروف وبارزاني التحيات.

وقبل ذلك، التقى الوزير الروسي بالرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

ولم تصدر على الفور أي بيانات رسمية حول مضمون مباحثات الوزير الروسي مع قيادات كردستان العراق، ولكن من المعروف أن الوفد المرافق له يضم ممثلي الشركات النفطية الروسية الكبرى، بما فيها "روس نفط" و"غازبروم نفط".

يذكر أن هذه هي أول زيارة لسيرجي لافروف إلى إقليم كردستان، وأول زيارة للعراق منذ 5 سنوات.

والتقى سيرجي لافروف، كلا من الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية، محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
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