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أخبار العالم

دبلوماسي فلسطيني: مصر هي السند والحصن المنيع للأمة العربية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
سفير فلسطين لدى تونس،
سفير فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم
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أ ش أ
أكد سفير فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم، أن مصر هي السند والحصن المنيع لحماية قضايا الأمة العربية وليس فقط قضية فلسطين.

وقال هائل الفاهوم- في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، على هامش الاحتفالية التي أقامتها ملحقية الدفاع المصرية بتونس، مساء الإثنين، بمناسبة الذكرى ال46 لنصر أكتوبر- " إن مصر على مدى التاريخ تعتبر مرجعيتنا الوطنية والثقافية، ومكانتها كبيرة جدا في قلوبنا، ونحن اليوم نحتفل بأهم ذكرى حينما عبر الجيش المصري سيناء، وألحق هزيمة نكراء بكيان كان يعتبر نفسه من أعتى القوى في المنطقة وفي العالم برمته لأنه كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب".

وأضاف سفير فلسطين لدى تونس، أن هذا النجاح تمكن من كسر كل حلقات الإحباط، وأشعل في داخل الشعوب العربية نوعا من الوعي للتخلي عن الظاهرة الصوتية وتبني الظاهرة الفعلية والفكرية.
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