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فن

برفقة حمادة هلال ومي كساب.. إطلالة جديدة لـ بوسي شلبي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
بوسي شلبي وحمادة
بوسي شلبي وحمادة هلال ومى كساب
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محمد بدران
شاركت الاعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بوسي شلبي بإطلالة جذابة وأنيقة برفقة الفنانين مي كساب وحمادة هلال، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم.

ويعرض حاليا للنجمة مي كساب فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة محمد سلام، أحمد فتحي، ومي كساب ،بيومي فؤاد، شادي الفونس، هدي الاتربي، عمرو وهبه، عبدالله مشرف، محمد طعيمه، تأليف رضا رأفت، إخراج رامي رزق الله. ومن إنتاج هاي ميديا و نيوسنشري وتوزيع دولار.
برفقة حمادة هلال ومي كساب.. إطلالة جديدة لـ بوسي شلبي
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