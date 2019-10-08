برفقة حمادة هلال ومي كساب.. إطلالة جديدة لـ بوسي شلبي

شاركت الاعلامية بوسي شلبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بوسي شلبي بإطلالة جذابة وأنيقة برفقة الفنانين مي كساب وحمادة هلال، نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم.



