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مرأة

بعد تعافيها.. شاهد هنا الزاهد تتألق بإطلالة جديدة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تى شيرت "كت" باللون الأسود و نسقت معه بنطلون جينز، مما منحها إطلالة عصرية بسيطة دون تكلف.

فيما بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، كما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، ولم تتكلف أيضا في استخدام مستحضرات التجميل، وتزينت ببعض الأكسسوارات البسيطة.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية بعد أيام من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وفي أثناء قضاء شهر العسل، مما أدى إلى نقلها لأحد المستشفيات.

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