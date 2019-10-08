Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الفارس والأميرة وفتوى.. عروض لطلبة المدارس في مهرجان مالمو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:14 ص
مهرجان مالمو للسينما
مهرجان مالمو للسينما العربية
Advertisements
مالمو - محمد نبيـل
لا تزال العروض والأنشطة لا تتوقف في مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية، وخلال اليوم الرابع للمهرجان (الإثنين 7 أكتوبر) اختتمت عروض مسابقات المهرجان الثلاث، وكذلك أنشطة الصناعة في منتدى سوق مالمو.

ففي فندق سكانديك تراينجلن اختتمت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة بتقديم 5 مشروعات أفلام روائية تتنافس في مراحل ما بعد الإنتاج، تلاها جلسات مع خبراء الصناعة لتقديم أعمال مؤسساتهم لحضور المنتدى.

أما في سينما بانورا فقد بدأ اليوم بعرضين مخصصين لطلبة المدارس لكل من فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" وتبعه مناقشة مع المخرج المشارك إبراهيم موسى أدارها الناقد محمد نبيل، والفيلم التونسي "فتوى" عقبه مناقشة مع المخرج محمود بن محمود إدارتها الصحفية رانيا الزاهد.

وخلال اليوم اختتم المهرجان عروض مسابقاته الثلاثة، بداية بعرض المجموعتين الثالثة والرابعة من مسابقة الأفلام القصيرة بحضور صناعها، وناقشها معهم مبرمج الأفلام القصيرة بالمهرجان الناقد محمد عاطف.

واختتمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بعرض فيلمين هما الفيلم العماني "زيانة" وتلته مناقشة مع المخرج خالد الزدجالي، ثم شاهد الجمهور الفيلم الفلسطيني "مفك" ثم ناقشه مع بطلة الفيلم عرين عُمري.

كذلك عُرض آخر فيلمين في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وهما الفيلم المصري "الشغلة" بحضور منتجه محمد رشاد، ثم الفيلم التونسي "ع السّكة" بحضور المخرج المساعد أحمد مراد خنفير، والذي أدارت النقاش معه الناقدة مروة أبو عيش.

كما شهد اليوم عرضًا خاصًا للاحتفاء بالفيلم المصري "يوم الدين" الذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان كان، عقب العرض مناقشة مع المخرج أبو بكر شوقي أدارها الناقد أحمد شوقي.

وأخيرًا، اختتمت أنشطة اليوم بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الثالثة والأخيرة من برنامج "ليالي عربية"، والذي عُرض فيه الفيلم التونسي "دشرة"، أول فيلم رعب تونسي والذي حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر في بلده، وقام مخرجه عبد الحميد بوشناق بتقديم الفيلم للجمهور.
الفارس والأميرة وفتوى.. عروض لطلبة المدارس في مهرجان مالمو
الفارس والأميرة وفتوى.. عروض لطلبة المدارس في مهرجان مالمو
الفارس والأميرة وفتوى.. عروض لطلبة المدارس في مهرجان مالمو
Advertisements

ترشيحاتنا

بـ الأبيض والأسود.. شيريهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بـ جنيه واحد.. تخلصي من قشرة الشعر نهائيا

واتساب يطلق تحديثا جديدا يمنع سرقة ملفاتك.. حمِّله فورا

92 مليون يورو مكافآت للاعبين.. برشلونة يعلن قيمة تجهيزات فرقه الرياضية

حكم قضاء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة في المسجد.. فيديو

هل ادخار المال للظروف الطارئة عليه زكاة .. أمين الفتوى يرد

Advertisements

رد مفاجأة لمرتضى منصور.. كاف يحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

اختبر قوة نظرك واعثر على الفهد في الصورة

خدوا الدوري وعليه بوسة.. رد ناري من القيعي على رسالة عمرو أديب للخطيب .. فيديو

اختياره مفاجأة.. فتحي مبروك يكشف عن اسم أفضل مهاجم في مصر.. فيديو

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟

هل يشعر الميت بمن يزوره ومن يسلم عليه ..معلومات لا تعرفها عن عالم البرزخ

تصيبك بأمراض خطيرة.. أطعمة توقف عن تسخينها في الميكروويف فورا

بـ الترتر وبوت أبيض.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. رئيس الزمالك: لن نكون ضحية الأهلي في الكاف.. فرمان البدري ..صفقة قوية للقلعة الحمراء

آيات إبطال السحر مكتوبة من القرآن لا يقدر عليها ساحر ولا شيطان

اخبار الفن.. محمد صلاح يظهر مع ياسمين الخطيب.. أحلام تواجه زوجها بسبب كيم كاردشيان.. اعتزال ياسمين صبري

دعاء قبل النوم من 30 كلمة أوصى به رسول الله يبطل السحر والحسد فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها

قبل ساعات من حفل الختام.. 200 صورة بمهرجان مالمو للسينما العربية

بفساتين أنيقة... يسرا وشيرين رضا تتألقان في دبي.. مين أحلى؟